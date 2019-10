Terminati i lavori per portare la rete fognaria tra Desio e Bovisio Masciago. Restano da completare solo alcune opere accessorie.

C’è la rete fognaria tra Desio e Bovisio Masciago

Dopo 14 mesi lunedì 21 ottobre può dirsi ufficialmente concluso il maxi intervento che ha portato la rete fognaria in un’ampia zona tra Desio e Bovisio Masciago, dove ancora non esisteva. Restano solo da completare alcune opere accessorie.

L’intervento ha consentito l’estensione e il potenziamento della rete fognaria della zona, per un totale di 4 chilometri e mezzo di nuove condotte, realizzate con materiali e tecnologie di standard superiore, al fine di collettare tutti gli scarichi esistenti verso il depuratore di Monza San Rocco.

La fine dei lavori è stata comunicata da BrianzAcque e dal Comune di Desio.

Avviato a fine luglio del 2018, il cantiere ha visto coinvolte undici vie con modifiche alla circolazione che, a diverse riprese, hanno interessato la Strada Provinciale 173, asse nevralgico per i collegamenti Est – Ovest della Brianza e con Milano.

“BrianzAcque ha portato a compimento un intervento necessario che va a colmare un gap infrastrutturale non più rinviabile nel tempo – afferma il presidente e Ad della monoutility dell’idrico brianzolo, Enrico Boerci – Un investimento di quasi 3 milioni di euro in grado di dare un servizio ai cittadini e di rigenerare fasce di territorio dei due comuni confinanti”.

Da lunedì via Ferravilla percorribile

Da lunedì prossimo, a Desio, via Ferravilla tornerà percorribile in tutta la sua lunghezza, in quanto i ripristini definitivi, in accordo con la Provincia di Monza e della Brianza, sono rinviati al 2020 con strategie viabilistiche diverse. Solo per una settimana, massimo dieci giorni, salvo condizioni meteorologiche avverse, verrà richiusa la via Santi (da via Ferravilla a via Agnesi) per consentire l’esecuzione dei tappeti sul manto stradale.