Antiestetiche e pericolose, vanno tolte le transenne da piazza Conciliazione a Desio. La richiesta viene dalla Lega, la maggioranza boccia.

Transenne pericolose, la Lega chiede di toglierle

“Sono antiestetiche, ma anche pericolose perché i veicoli passano ugualmente – ha messo in risalto il leghista Andrea Villa – Chiediamo dunque di installare delle torrette automatiche ai varchi per assicurare una maggior sicurezza dei passanti”. L’assessore alle Politiche del territorio, Giovanni Borgonovo ha ribadito che “solo occasionalmente possono transitare gli autobus per le visite alla casa natale di Papa Ratti, i mezzi di soccorso e le tre auto che hanno l’accesso al civico di residenza. Tutti gli altri sono sanzionabili come previsto dal codice della strada. Manterrei una criticità più moderata rispetto alla sicurezza. Con i lavori per la riqualificazione del centro, comunque, interverremo”.

La maggioranza ha detto “no”

Sara Montrasio del Movimento 5 Stelle ha fatto notare: “È pericoloso tanto per i bambini che giocano quanto per le persone sedute ai tavolini del bar”. Marco Beretta, di Desio Viva, ha poi aggiunto: “Se ci sono dei divieti di transito, vanno comunque rispettati, non si possono mettere torrette dappertutto”. Alla fine la maggioranza ha detto “no”.