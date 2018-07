Domenica sera si è conclusa Triuggio d’Estate. La “dieci giorni” di festa organizzata dal Gruppo Let’s Go presso il centro sportivo di via Kennedy.

Triuggio d’Estate apre ai giovani

La celebre manifestazione il prossimo anno taglierà l’importante traguardo dei 25 anni. E gli organizzatori stanno già pensando a come rendere unico questo anniversario. “Faremo tesoro dell’esperienza di quest’anno per preparare la 25esima edizione che ci piacerebbe registrasse un maggiore coinvolgimento dei giovani anche nell’organizzazione. Ben vengano nuovi stimoli e idee perché sono loro il nostro futuro” fa sapere Alberto Comi, consigliere dei Let’s Go.

Un bilancio dell’edizione appena passata

Nel frattempo gli organizzatori tracciano anche un bilancio dell’edizione appena passata, iniziata il 6 luglio. “E’ stato un anno un po’ sperimentale – ha aggiunto Comi – Abbiamo dato tanto spazio alla musica e tolto nomi importanti dello spettacolo. A parte il comico Leonardo Manera, che però si è esibito solo qualche minuto a causa del maltempo. Diciamo che il tempo non ci ha molto favorito: abbiamo registrato un po’ di calo di presenze e fatturato ma siamo contenti che tutto si sia svolto regolarmente e che la cucina sia stata all’altezza delle aspettative. Le serate a tema sono state un successo e continueremo a farle. In media a serata abbiamo registrato dalle 1.500 alle 2mila persone”.

Oltre duecento i volontari impegnati

“Un caloroso ringraziamento a tutti i volontari, oltre duecento, che sono il motore della festa. E a tutte le persone che anche quest’anno ci hanno dato fiducia”. “E’ la più bella festa della Brianza – ha concluso Massimo Casiraghi, presidente dei Let’s Go – E’ una manifestazione unica nel suo genere, siamo davvero bravi”.

I numeri della lotteria estratti domenica

Di seguito riportiamo i numeri vincenti (dal primo all’ultimo) estratti domenica sera: 4621, 6780, 2068, 101, 3341, 7884, 4595, 5702, 3357, 7827, 7822, 3413, 6819, 4724, 4496, 4329, 248, 33, 6598, 3687, 6350, 5582, 5799, 5062, 1396, 5289, 4568, 2668, 4812, 5404, 7864, 7770, 3682, 990, 5834, 119, 6405, 2945, 2000, 4872, 6109, 673, 2486, 3786, 5911, 6931, 1456, 4926, 965, 2931, 858, 5237.

Il servizio completo anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 17 luglio.