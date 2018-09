Tutti di corsa, a Cesano, per la prima Sanberrun. Quasi quattrocento partecipanti, venerdì sera, alla prima edizione della Sanberrun di Cassina Savina.

Tutti di corsa a Cesano per la prima Sunberrun

Si è trasformata in festa la corsa da 5 o 10 chilometri lanciata in occasione della patronale di San Bernardo. E così, l’obiettivo degli organizzatori è stato centrato: “Avevamo promesso al nostro amico don Angelo – così Pino Bacino, del gruppo “Runner allo sbaraglio” – di portare quanta più gente possibile alla festa patronale, e direi che ce l’abbiamo fatta. E’ stata una festa, continuata fino a sera tarda ai tavoli dell’oratorio”.

Tra i partecipanti anche Claudio Chiappucci

Ai nastri di partenza della manifestazione, alle 19 di ieri al centro giovanile parrocchiale di via Selvetto, intere famiglie e podisti che non si perdono una tapasciata. Tra i partecipanti alla 10 km, anche don Angelo Valera, il vicario parrocchiale di San Bernardo, e l’amatissimo ex campione di ciclismo Claudio Chiappucci. Ha preferito la 5, invece, il consigliere regionale ed ex sindaco Gigi Ponti. All’arrivo, per tutti, un piatto di pasta preparato dai volontari dell’oratorio. La festa patronale di San Bernardo va avanti fino a martedì 12 settembre. Domani, domenica 9 settembre, in piazza, la benedizione delle auto e delle moto dopo la messa delle 10.30 in chiesa parrocchiale presieduta dal parroco don Stefano Gaslini.