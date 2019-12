(foto archivio)

Un milione di euro per proseguire nella riqualificazione della metrotranvia Milano Limbiate. De Rosa (M5S): “Ora serve l’impegno di tutti”.

Nuovi sviluppi per la metrotranvia Milano Limbiate

Un milione di euro per proseguire nella riqualificazione della metrotranvia. È la somma che arriverà alle amministrazioni comunali di Paderno Dugnano, Cormano, Varedo, Senago e Limbiate. Merito di un emendamento alla Legge Regionale di Bilancio 2020-2023, presentato dal consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle Massimo De Rosa.

“Una metrotranvia riqualificata ed efficiente è un’opera prioritaria per il trasporto pubblico locale del Nord Milano. Ho fortemente voluto questo emendamento, non solo per venire incontro alle difficoltà dei Comuni, ma anche per spronarli a chiudere il progetto, versare le loro quote e consentire di andare avanti con il secondo lotto” spiega De Rosa, che aggiunge: “i lavori di ammodernamento della Milano-Limbiate possono essere completati nel giro di quattro anni. Ora serve l’impegno di tutti”.

La metrotranvia rappresenta il primo passo di un progetto più ampio, aggiunge De Rosa: “Venerdì scorso abbiamo presentato lo studio di fattibilità relativo al prolungamento della M3 da Comasina a Paderno Dugnano. Continuiamo a lavorare per raggiungere questo obiettivo, ma ovviamente in questo caso l’orizzonte temporale è più distante. La riqualificazione della metrotranvia rappresenta invece una risposta concreta e immediata per i cittadini di un territorio a lungo dimenticato e sacrificato al traffico e all’inquinamento” conclude il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle.