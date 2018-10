Una tonnellata e mezza di solidarietà con la Croce rossa di Lentate e Misinto.

Un successo la raccolta alimentare della Croce rossa

I lentatesi hanno riempito di solidarietà il carrello della spesa, aiutando a fare delle bene: è di quasi una tonnellata e mezza il risultato della raccolta alimentare promossa dai Comitati lentatese e Alte Groane della Croce rossa al centro commerciale «Bennet» di Copreno. I prodotti raccolti saranno distribuiti tra le famiglie più bisognose del territorio.

Ecco quanto raccolto

Grazie alla generosità di lentatesi e non solo sono stati raccolti: 268 chili di pelati e sughi, 8 chili di carne in scatola, 346 chili di omogeneizzati, 97 pezzi di alimenti per l’infanzia, 193 chili di legumi, 41 litri di olio, 10 chili di marmellata, 286 chili di pasta, 98 chili di riso, 69 chili di zucchero, 21 chili di farina, 53 chili di tonno in scatola, 82 chili di biscotti secchi, 201 litri di latte, 81 prodotti per l’igiene e altri 65 pezzi di prodotti di vario tipo.