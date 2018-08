Vandali in azione nei parchetti di Calò, frazione di Besana. Si sono avventati contro il castello, distruggendone una parte. L’altra l’avevano imbrattata con scritte volgari già in passato. La denuncia è scattata questa mattina anche sulla pagina Facebook “Sei di Besana Brianza se…”.

Vandali al parchetto

Il castello è uno dei giochi più utilizzati dai piccoli fruitori del parchetto di via Leopardi. I vandali hanno rotto le corde e le travi in legno, rendendolo inutilizzabile. Oltre che pericoloso. Ma quello di queste ore non è il primo raid degli incivili. Basta guardare le scritte – assolutamente non adatte ai bambini – che ricoprono gli scivoli e le superfici interne dell’attrezzatura. Parolacce. Tante.

Lavoro andato in fumo

Solo due settimane fa il parchetto di Calò era stato tra le tappe del progetto “Besana in Brianza più pulita”. Progetto che, per sei giorni, ha coinvolto il sindaco Sergio Cazzaniga, il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Villa, un folto gruppo di richiedenti asilo ospiti in città e alcuni volontari.