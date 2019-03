Verano, Gruppo missionario: nel 2018, aiuti alle missioni per oltre 50mila euro.

Sociale

Verano, Gruppo missionario: aiuti alle missioni per oltre 50mila euro. Assemblea annuale del Gruppo Missionario e bilancio di tutte le iniziative e contributi raccolti a favore dei missionari veranesi nel mondo.

Domenica scorsa una sessantina di membri si sono incontrati per fare il punto sui progetti finanziati nel 2018: più di 50.000 euro il contributo che è stato devoluto a padre Enrico Redaelli, padre Sergio Galimberti (Ciad), padre Dario Bossi ( Brasile), suor Giuseppina Scanziani (Mozambico), suor Angela Motta (Zambia), suor Francesca Bononomi (San Felice Benaco) e suor Giacinta Redaelli (Israele), tutti missionari nati e cresciuti in paese.

Borse di studio e cure mediche

Nel dettaglio il Gruppo missionario, insieme alla generosità di molte famiglie, ha erogato contributi per il progetto «Borse di studio», permettendo a giovani africani di poter studiare, ma anche per sostenere molte altre attività nelle varie missioni, come ad esempio curare bambini malnutriti, ma più in generale, per dare aiuti ai più poveri e bisognosi. Il gruppo missionario, che quest’anno festeggia i 45 anni di storia, è guidato da ormai tre mandati da Ennio Bonacina, storico presidente; molteplici le iniziative promosse per raccogliere fondi dal 1974 ad oggi, sostenuti da tutta la comunità.