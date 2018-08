Verano, lavori al cimitero: chiusura, in alcune aree, per un mese.

Lavori in corso al camposanto

Verano, lavori al cimitero: chiusura, in alcune aree, per un mese. Da lunedì partono i lavori per realizzare la seconda fase di interventi al camposanto; già da qualche giorno il Comune ha consegnato l’area all’impresa appaltatrice e da lunedì il cantiere sarà aperto. Lavori in corso dunque e di conseguenza chiusura al pubblico della parte interessata, quella più centrale, così da consentire agli operai della ditta di portare avanti le opere per la costruzione dei vialetti pedonali.

«Durante i lavori è prevista la chiusura per motivi di sicurezza di alcuni campi e, per poter ridurre il più possibile l’impatto sugli utenti, abbiamo deciso di dividere in 2 fasi i lavori», ha spiegato il vicesindaco Samuele Consonni.

Le due aree di intervento

L’area cantiere dovrebbe restare aperta fino al 24 ottobre, e come anticipato dal vicesindaco due sono le zone di intervento.

La prima, indicata nella cartina a fianco come «zona azzurra», riguarderà i lavori più a est del camposanto e resterà interdetta al pubblico fino al 24 settembre.

Terminato l’intervento in quel cantiere, l’impresa sposterà i lavori a fianco, nella parte adiacente, indicata come «zona rosa» nella cartina.

La sistemazione dell’area richiederà circa un mese di cantiere, fino al 23 ottobre, quando poi sarà smantellato tutto e riaperta anche quella parte di camposanto.