Verano, Paolo Nespoli dialoga con Piero Angela. Incontro al Sociale di Como. Piero Angela l’ha definito un «uomo eccezionale», ma Paolo Nespoli, si sente più «un metalmeccanico dello spazio» e un «extraterrestre», quando dalla stazione navale osserva la Terra, le stelle e la Luna.

AstroPaolo, seppure ormai sia tornato ad essere un terrestre come tutti noi e la vita da extraterrestre non potrà più farla – per raggiunti limiti di età – resta sempre un astronauta che non smette di affascinare il pubblico, raccontando delle sue missioni. Venerdì sera l’ha fatto di nuovo, al Teatro Sociale di Como, in occasione del «Festival delle luci», evento molto importante per la città lariana, che ha portato sul palcoscenico anche la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, seconda carica più importante dello Stato e in collegamento skype il «grande» Piero Angela.

Una piacevole conversazione tra i due, affiancati dalla giornalista Rai Silvia Rosa Brusin e da Piero Bianucci, divulgatore scientifico e collaboratore di Angela: una chiacchierata tra amici, parlando di spazio e luna, che ha conquistato l’attenzione di tutto il numeroso pubblico.

