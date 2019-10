Verano, sciopero alla Hennecke oms. Chiude il reparto attrezzeria.

Massiccia mobilitazione dei lavoratori

Verano, sciopero alla Hennecke oms. Chiude il reparto attrezzeria. Lavoratori in sciopero, venerdì mattina alla Hennecke Oms, di via Sabbionetta. Un centinaio di dipendenti hanno incrociato le braccia, dopo l’annuncio della proprietà – lo scorso venerdì 27 settembre – di voler chiudere e trasferire in Germania il reparto di attrezzeria, dove lavorano 10 operai, sette dei quali a rischio licenziamento.

I sindacati

Simone Mazzola, dipendente da 32 anni e rappresentante Rsu della Fiom Cisl, sta seguendo dall’interno la vicenda: ” siamo stati informati pochi giorni fa durante un’assemblea e martedì è stata avviata la procedura. L’azienda un anno e mezzo fa è stata acquisita da un fondo svizzero, prima era la “Impianti Oms”, tutta italiana. Ci avevano assicurati che non ci sarebbero stati tagli e invece ora parlano di esuberi. Siamo in attesa di un incontro con la proprietà durante il quale chiederemo la ricollocazione nel reparto montaggio, dove stanno cercando personale».

IL SERVIZIO COMPLETO SUL GIORNALE DI CARATE MARTEDì 8 OTTOBRE