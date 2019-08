Verano: vacanze plastic free per la piccola Diana, che pulisce le spiagge nel Cilento.

Giovane ambientalista

Verano: vacanze plastic free per la piccola Diana, che pulisce le spiagge nel Cilento. Grande sensibilità all’ambiente e tanto amore per la natura per Diana Esposito, 11 anni, che insieme alla sua amica Carlotta Fierro, che vive nel Cilento, hanno pulito tratti di spiaggia, raccogliendo rifiuti.

La bambina veranese che a settembre frequenterà la prima media, ha trascorso le ferie nel Cilento con mamma e papà, godendosi il mare senza però dimenticare mai l’importanza di salvaguardarlo dai tanti rifiuti che vengono abbandonati quotidianamente, a danno poi, della fauna e flora marina. Le due coetanee e amiche, infatti, tra un bagno e l’altro hanno dimostrato ai grandi quanto basti poco per rispettare il nostro ambiente. Con piccoli gesti, ma molto importanti.

