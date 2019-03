38enne brianzola gravissima in ospedale dopo l’iniezione di anestetico. La donna si trova ricoverata al San Gerardo in pericolo di vita.

Una donna di 38 anni, residente a Desio, è stata portata in gravissime condizioni all’ospedale San Gerardo di Monza. In base a quanto si è appreso fino a questo momento la 38enne avrebbe avuto un arresto cardiaco dopo l’iniezione dell’anestesia da parte di un chirurgo plastico di Seregno nel cui studio avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica ai glutei.

Soccorsa è stata trasportata d’urgenza in ospedale e ricoverata in rianimazione in pericolo di vita.

Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti