Il 1 agosto andrà in pensione Attilio Fumagalli, detto Tio, operatore ecologico.

A Macherio va in pensione Tio

Classe 1959, è stato assunto dalla Cooperativa Il Ponte. Dal 2009 lavora per il Comune svolgendo varie mansioni. In questi anni è diventato un punto di riferimento per molti macheriesi. “E’ un lavoro faticoso ma io ho sempre dato la mia totale disponibilità, anche sette giorni su sette, e nonostante i miei problemi di salute”. “Tio non si è mai fermato e la sua forza è stata proprio il senso del dovere e il fattore umano” ha dichiarato Giancarlo Porta, sindaco ai tempi dell’assunzione di Tio.

