A Triuggio partono i lavori in via Diaz che consentiranno la messa in sicurezza della strada. Lo ha annunciato ieri (sabato 1 settembre) il sindaco Pietro Cicardi durante una conferenza stampa.

Partono i lavori in via Diaz

L’intervento è diviso in quattro lotti funzionali: il primo tratto comprende l’area tra via Roma e il centro sociale per anziani «Il Melograno». Davanti al quale verrà realizzato un parcheggio di 7-8 auto. Tale area sostituirà l’attuale sosta su via Diaz.

L’assessore ai Lavori pubblici

“Sarà realizzato il marciapiede in porfido grigio e saranno posizionati paletti di protezione dove serve – ha spiegato l’assessore Roberto Malvezzi – Per quanto riguardi i parcheggi, alcuni sono già stati disegnati in prossimità dell’area dell’ex benzinaio. Altri 15 saranno ricavati in via San Giuseppe, 5-6 in via Don Minzoni. In pratica nel raggio di 100 metri si avrà una disponibilità di parcheggi quasi il doppio rispetto alla situazione attuale”. I lavori partiranno dal “Melograno”. E’ intenzione non chiudere la strada ma semaforizzarla a tratti.

Il commento del sindaco Pietro Cicardi

“Via Diaz è il cavallo di battaglia del nostro mandato – spiega il primo cittadino – Dopo un’attesa abbastanza lunga e varie peripezie legate alla crisi legata all’edilizia, inizieranno le opere a scomputo dell’operatore dell’ex area Tassi. I lavori dovrebbero partire settimana prossima e concludersi entro un anno”.

