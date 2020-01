Abbandona i rifiuti davanti a un’abitazione. Il proprietario di casa li raccoglie e li scarica in un’area pubblica. Multati entrambi.

Abbandona la spazzatura a Seregno

Abbandona i rifiuti davanti a un’abitazione, il proprietario li raccoglie ma anziché portarli nella piattaforma ecologica li scarica in un’area pubblica nelle immediate vicinanze. La Polizia locale è riuscita a risalire ai protagonisti della vicenda attraverso le telecamere di videosorveglianza comunale e alle riprese del targa system nei varchi di accesso al territorio comunale.

Il proprietario di casa la raccoglie e la scarica in un’area pubblica

L’episodio nei giorni di Capodanno. Un uomo ha aperto il bagagliaio dell’auto e ha scaricato alcuni sacchi di rifiuti davanti a un’abitazione. Quando il proprietario si è accorto, non ha avvisato Gelsia Ambiente né la Polizia locale ma ha fatto pulizia da sé: ha raccolto l’immondizia e l’ha sversata in un’area verde di proprietà comunale, a breve distanza. I trasgressori sono stati multati per un totale di quattrocento euro.

