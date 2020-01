Accoltellato dopo la lite in strada, ferito 35enne. E’ successo in via Verdi a Seregno.

Poteva andare peggio per un 35enne senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, rimasto ferito alla mano. Coinvolti nella discussione due cittadini nordafricani. Soltanto uno dei due, il ferito, è stato identificato. L’altro ha fatto perdere le sue tracce. Al culmine della accesa discussione uno dei due nordafricani ha estratto un coltello dalla tasca e ha colpito il connazionale, poi si è allontanato a piedi. Sul posto è arrivata una pattuglia della Polizia locale per ricostruire l’accaduto mentre l’ambulanza ha trasportato il ferito in ospedale. Presente anche una gazzella dei carabinieri.