Aggressione in stazione, nella serata di ieri, sabato, a Cesano Maderno. Gli operatori del 118 e i carabinieri della Compagnia di Desio sono intervenuti per soccorrere un 28enne.

Aggressione in stazione a Cesano

Erano le 22 di ieri quando lungo i binari di via Volta si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza per un evento violento. Un 28enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio dalla Croce Bianca di Cesano. Non è in gravi condizioni. Sul posto, come detto, anche i militari della Compagnia di Desio.

Incidente a Vimercate

Nella notte appena trascorsa gli operatori del 118 sono intervenuti anche a Vimercate. Quaranta minuti dopo la mezzanotte due auto si sono scontrare in via Burago. Coinvolte cinque persone, tra cui quattro giovanissimi. Si tratta di quattro ragazzi, un diciottenne e tre ventenni. I feriti sono stati trasportati all’ospedale di Vimercate e al Sa Gerardo di Monza a bordo di due ambulanze. Nessuno è in gravi condizioni. La ricostruzione dell’incidente è affidata ai militari della Compagnia di Monza.