Anche la Brianza saluta Nadia Toffa: i messaggi sui social. Lo staff del Monza Eni Circuit ha salutato la nota inviata e conduttrice de “Le Iene”. Ma messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal mondo della politica e della tv.

“Un’amica di Monza e una grande appassionata di velocità”. Con queste poche e semplici parole lo staff del Monza Eni Circuit ha voluto salutare e rendere omaggio a Nadia Toffa, scomparsa questa mattina, martedì 13 agosto, dopo una lunga battaglia contro il cancro.

Nadia era una grande appassionata di sport e di automobilismo. Negli anni passati aveva anche visitato il circuito di Monza, come testimonia la foto scelta per il post sulla pagina ufficiale dell’Autodromo.

La morte della giovane conduttrice e inviata de Le Iene ha scosso tutta Italia. Nadia non aveva nascosto la sua malattia. Anzi, l’aveva raccontata senza mai togliersi di dosso quel sorriso che la rendeva, oltre che una valida professionista, anche una persona solare.

“Niente per noi sarà più come prima” hanno scritto i suoi colleghi e amici del noto programma televisivo di Italia 1, Le Iene, che questa mattina sono stati i primi a dare il triste annuncio.

La notizia in brevissimo tempo ha fatto il giro del web suscitando sgomento e amarezza. Oggi Facebook e i social sono pieni di messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, scritti anche da politici locali e volti noti della tv.

“Ora aspettiamo impazienti di leggere tutto il cordoglio di chi per mesi ti ha insultato accusandoti di fingere o di strumentalizzare la tua malattia. Forse un giorno impareremo a rispettare le persone anche prima della loro morte, forse”. Queste le parole di Paolo Piffer, Consigliere Comunale a Monza.

Ma c’è anche il lungo post scritto dal Consigliere Regionale Andrea Monti che vi riportiamo qui di seguito:

Anche il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha voluto scrivere un messaggio ufficiale, per ricordare una “coraggiosa lombarda”

“Addio Nadia, grande guerriera. Un abbraccio sincero a genitori, parenti, amici e colleghi e tanti fan di questa coraggiosa lombarda. Nadia rimarra’ nel cuore di tutti per l’amore e la passione mostrata per il suo lavoro e

soprattutto per la forza e la dignita’ con cui ha combattuto una malattia che purtroppo non ha potuto sconfiggere”.