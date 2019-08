(foto d’archivio)

Non accennano a diminuire, nonostante sia il mese di agosto, gli incidenti sul lavoro in Lombardia: quattro persone oggi sono finite in ospedale in gravissime condizioni. Due nel Bresciano e due nel Cremonese.

Ancora due gravi incidenti sul lavoro in Lombardia

La cronaca ci porta a Brescia dove poco prima delle nove di oggi, venerdì 9 agosto, si è verificata una esplosione in una ditta, in località Caionvico. Un uomo di 29 anni e uno di 33 sono rimasti ustionati. I due feriti sono stati intubati e portati d’urgenza al Civile di Brescia e al Niguarda di Milano in codice rosso a causa delle gravi ustioni.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU BRESCIASETTEGIORNI.IT

Sempre questa mattina, ma a Cremona, due persone sarebbero rimaste coinvolte in un grave incidente sul lavoro all’interno dell’acciaieria Arvedi Spa. Si tratterebbe di uno schiacciamento. Al momento i nostri colleghi del quotidiano online GiornatediCremona.it, che stanno seguendo l’evolversi della situazione in diretta, parlano di situazione molto critica.

Nella stessa ditta, meno di quattro mesi fa, aveva perso la vita un magazziniere 28enne.

DETTAGLI SU GIORNALEDICREMONA.IT

Ieri incidente a Milano: muore 28enne bergamasco

Ieri purtroppo si è verificato un altro incidente sul lavoro dalle conseguenze infauste. Verso le 8 in zona Washington a Milano, nel cantiere di un parcheggio interrato in costruzione in via Soresina, un ragazzo di 28 anni, Alessandro Vezzoli, stava lavorando a un ascensore, quando è stato colpito da un tondino di ferro caduto da diversi metri di altezza. Il trauma è stato gravissimo. Dopo poche ore di coma si è spento all’Ospedale Niguarda di Milano.

LEGGI QUI MAGGIORI DETTAGLI

Incidenti e morti anche in Brianza

Anche in Brianza il 2019 è stato un anno tragico per gli incidenti sul lavoro. Come vi abbiamo raccontato lo scorso luglio sono già nove gli infortuni mortali del 2019 nella provincia di Monza e Brianza, a fronte dell’unico decesso del 2018.

LEGGI ANCHE:

Un altro morto sul lavoro si aggiunge a un triste elenco

“Troppi morti sul lavoro, è tempo di agire”