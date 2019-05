Anziana va a votare e rimane chiusa in ascensore. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, domenica 26 maggio, alle scuole medie “Traversi” di Meda.

Anziana chiusa in ascensore

L’allarme è scattato poco dopo le 14. In base a quanto è stato possibile ricostruire, una 78enne è rimasta chiusa all’interno dell’ascensore delle scuole di via Gagarin, dove si era recata per esprimere la propria preferenza per le elezioni Europee. Attimi di panico che fortunatamente sono durati poco, grazie a una tempestiva mobilitazione. I Carabinieri in quel momento in servizio ai seggi hanno infatti subito allertato i Vigili del fuoco e i soccorsi del 118.

Sul posto pompieri e ambulanza

Sul posto si sono immediatamente portati i pompieri, che hanno tratto in salvo la 78enne, oltre a un’ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense. Fortunatamente per la donna solo un grosso spavento, ma nessuna conseguenza.