Anziani maltrattati nella casa di riposo, Fondazione Scola “Lavoratori subito sospesi”. Questa mattina cinque persone sono state denunciate a seguito di una articolata attività di indagine dei Carabinieri di Besana.

Riportiamo integralmente la nota emessa dalla Fondazione G.Scola Onlus in relazione alle cinque persone denunciate per maltrattamenti ai danni di sei anziane ospiti della casa di riposo di Besana in Brianza.

In ordine alle notizie emerse nella giornata di oggi circa la Fondazione G. Scola Onlus intendiamo

innanzitutto esprimere tutta la nostra indignazione e condanna per i fatti notiziati che, se confermati nelle sedi opportune, sono di una gravità inaudita e senza scusanti per chi li ha commessi.

La Presidenza e tutto il Consiglio d’Amministrazione ripongono la massima fiducia nella magistratura che ora farà il suo corso con gli accertamenti e i provvedimenti del caso, rammentando che le indagini sono ancora in corso.

Il nostro ringraziamento va all’Arma dei Carabinieri di Besana Brianza, al Comandante Marco Verrecchia e a tutti i suoi collaboratori per le indagini svolte.

E’ nostro desiderio rappresentare fin da subito che le indagini sono scattate su nostra segnalazione. A notifica avvenuta degli atti la Direzione Amministrativa ha immediatamente provveduto a sospendere i lavoratori indagati in via cautelare e nei prossimi giorni verranno avviati tutti i procedimenti disciplinari previsti dalle procedure.

Ci preme altresì sottolineare che tutte le famiglie degli ospiti coinvolti sono già state informate nei giorni scorsi. Non appena potremo dare più notizie sarà nostra cura tenervi aggiornati sulle decisioni che prenderemo d’intesa con gli organi di giustizia garantendo, come è stato finora, la massima collaborazione e che in tutte le sedi cercheremo i modi necessari per difendere l’onorabilità e il buon nome della nostra Fondazione.

Il Presidente e il Consiglio d’Amministrazione