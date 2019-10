Armato di taglierino rapina la banca: è successo a Macherio.

Il colpo alla Banca Popolare di Sondrio di Macherio

E’ finita nel mirino di un bandito solitario la filiale della Banca Popolare di Sondrio di via Roma a Macherio. Il colpo nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre poco prima delle 15,30. L’uomo – un rapinatore armato di taglierino – si è introdotto nell’istituto di credito e ha minacciato gli impiegati per farsi consegnare i contanti della cassa. Un’azione fulminea, durata pochi minuti. Giusto il tempo per il bandito di entrare, esibire il taglierino e farsi consegnare i soldi prima di darsi alla fuga a piedi nelle vie attorno alla sede della banca.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno poi diramato le ricerche in tutta la zona che al momento non hanno dato esito ma sono tuttora in corso le indagini da parte dei militari della Compagnia di Monza anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza della banca e di altri esercizi commerciali ubicati nelle vicinanze che potrebbero avere immortalato e ripreso la fuga del rapinatore solitario.

L’uomo, probabilmente un italiano, che indossava un paio di occhiali scuri e un cappello con la visiera per travisare il volto, è fuggito con circa 1500 euro in contanti. Secondo quanto hanno riferito i carabinieri nessuno degli impiegati dell’istituto di credito è rimasto ferito.

