Famiglie biassonesi, avete bambini che frequentano gli asili nido? Il Comune ha ancora a disposizione contributi economici straordinari.

Il Comune proroga il termine per i contributi alle famiglie

Venerdì 14 settembre 2018 è il nuovo termine per presentare la domanda di partecipazione al bando per l’assegnazione di contributi economici straordinari alle famiglie con minori frequentanti l’asilo nido. Con delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale ha deciso di riaprire il termine allo scopo di consentire la fruizione dei benefici a un maggior numero di cittadini.

I requisiti

Per partecipare al bando occorrono una serie di requisiti. Tra questi essere genitori o affidatari di un minore di età compresa tra 0 e 3 anni residente a Biassono. Essere cittadini italiani, stranieri, regolarmente presenti sul territorio. Il figlio deve essere iscritto e frequentante nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2018 a un asilo nido pubblico o privato. E’ necessario presentare la certificazione Isee di valore inferiore o uguale a 23.323 euro. Infine non essere beneficiari di analoghi buoni erogati da altri Enti pubblici o privati.

I documenti da presentare

Per accedere al contributo occorre presentare in Comune una serie di documenti. Tra questi l’istanza di contributo corredata di tutti gli allegati compilando l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune (www.biassono.org) o reperibile presso la segreteria del Servizio sociale. Occorre inoltre un’attestazione su carta intestata della struttura che dichiari l’avvenuta iscrizione nonché l’ammontare della retta mensile. Infine la certificazione Isee rilasciata dall’ufficio Patrimonio del Comune (per fissare un appuntamento contattare lo 039-2201001).

La domanda

La domanda va compilata in ogni sua parte con i relativi allegati e consegnata alle assistenti sociali nei giorni e orari di ricevimento al pubblico e precisamente: il lunedì dalle 9 alle 13, il giovedì dalle 9 alle 12, il venerdì dalle 9 alle 13. L’ufficio segreteria del servizio sociale è disponibile per qualsiasi chiarimento ai numeri telefonici 039 2201040 – 48.

Entità del buono

Il valore del buono mensile erogato sarà pari alla metà dell’importo della retta mensile fino a un massimo di 420 euro. A seguito della raccolta delle istanze verrà redatta una graduatoria con i beneficiari. Qualora i fondi stanziati non risultassero sufficienti verrà data priorità al nucleo famigliare avente Isee più basso. La liquidazione del beneficio avverrà a posteriori, bimestralmente, a seguito del ricevimento della documentazione che dimostra l’avvenuto pagamento delle fatture emesse dalle strutture.

L’invito dell’assessore Nadia Beretta

“Abbiamo ancora a disposizione un po’ di risorse, per questo abbiamo deciso di prorogare fino al 14 settembre il termine per ottenere i contributi – spiega l’assessore ai Servizi sociali, Nadia Beretta, insieme al sindaco Luciano Casiraghi – La comunicazione è stata inviata anche agli asili nido di Biassono e dei Comuni limitrofi. Ci teniamo a esaurire il fondo anche per andare incontro alle famiglie che hanno la necessità di usufruire degli asili nido”.