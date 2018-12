Auto contro ostacolo, infortuni e intossicazioni. Tutti gli interventi di questa notte in Brianza. Il più grave a Bovisio Masciago.

Auto contro ostacolo a Bovisio Masciago

Grave incidente questa notte a Bovisio Masciago. Per cause ancora da accertare intorno all’1.30 un’auto con a bordo una persona di 35 anni è finita contro un ostacolo mentre percorreva corso Milano. Sul posto, dopo la chiamata al 118, sono accorsi i soccorritori provenienti da Seveso con automedica al seguito, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della compagnia di Desio.

Serie le condizioni della persona al volante che è stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Desio.

Ferita in strada

Altro intervento poco prime delle tre di questa notte a Monza, in corso Milano, per una donna che si è ferita in strada. Le sue condizioni, dopo l’intervento del 118, sono apparse meno gravi del previsto ed è stata portata per controlli all’ospedale San Gerardo, dove è arrivata in codice verde.

Malori e intossicazioni

Segnaliamo anche un malore per una persona di 46 anni, sempre a Monza, in via Appiani, portata in Pronto soccorso per accertamenti. E infine un’intossicazione etilica per una 37enne a Busnago. La donna è stata soccorsa sulla Monza Trezzo, con tutta probabilità all’interno di un locale, ed è stata accompagnata in ospedale a Vimercate in buone condizioni.