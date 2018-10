Auto si ribalta in via Piave a Meda, grave una donna. La “strada killer”, al centro delle polemiche nelle ultime settimane, colpisce ancora.

Auto si ribalta in via Piave

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ma parrebbe che la donna stesse percorrendo la via da Seregno in direzione Meda a bordo della sua Fiat 600 quando, per motivi ancora da chiarire, forse per un malore o per una distrazione, avrebbe colpito una Fiat 500 parcheggiata lungo la strada, per poi ribaltarsi.

Sul posto ambulanza, Polizia locale e vigili del fuoco

Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto si sono precipitati i sanitari della Croce Bianca di Cesano Maderno, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. I pompieri hanno estratto la donna dall’abitacolo, affidandola alle cure dei soccorritori, mentre i vigili hanno effettuato i rilievi di rito e regolamentato il traffico. La donna è stata trasferita in ospedale in codice giallo.

La strada killer torna al centro delle polemiche

Torna così al centro dell’attenzione la via Piave, che già nelle scorse settimane era finita nella bufera dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto il pensionato Isalino Menegaldo, morto a due settimane dopo essere stato investito in corrispondenza del civico 36. Episodio per il quale il Codacons ha annunciato di voler diffidare il Comune, chiedendo di mettere la via in sicurezza.