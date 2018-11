Auto si ribalta in Superstrada a Seregno, paura nella notte. Vettura distrutta ma illesi i due occupanti. Sul posto Polizia stradale, Vigili del fuoco e ambulanze.

L’incidente nel tratto di San Salvatore a Seregno

L’incidente nella notte fra venerdì e sabato poco prima delle 2.30. Per cause tuttora da accertare una “Fiat Idea” ha perso aderenza con la sede stradale e si è rovesciata all’uscita di San Salvatore della Superstrada, in corsia nord. La vettura si è ribaltata davanti al parcheggio del supermercato.

Sul posto Polstrada, pompieri e ambulanze

Sulla Ss 36 sono giunti gli agenti della Polizia stradale, i Vigili del fuoco del distaccamento locale e le ambulanze della Croce verde lissonese e Seregno Soccorso oltre all’Automedica. I pompieri hanno rimosso il parabrezza del veicolo rovesciato sulla sede stradale per consentire ai due occupanti di lasciare l’abitacolo, assistiti dal personale del “118”.

Due feriti trasportati in ospedale

In auto viaggiavano un 46enne e una 33enne. Sono usciti dall’auto distrutta coscienti ma, comprensibilmente, spaventati. Sono stati poi trasportati in ambulanza negli ospedali di Desio e Carate, entrambi in codice verde. Le loro condizioni, quindi, non destavano preoccupazioni.