Auto si schianta contro un camper che a sua volta finisce contro un palo della luce. Impressionante incidente giovedì 31 ottobre poco prima delle 18.30 a Meda.

Auto si schianta contro un camper in via Indipendenza

L’incidente si è verificato all’incrocio tra via Indipendenza e via De Gasperi. In base a quanto ricostruito, l’auto proveniva lungo via indipendenza da Seregno verso Meda, mentre il camper sopraggiungeva dal centro di Meda e stava svoltando in via De Gasperi, quando è avvenuto l’impatto.

Sul posto Polizia locale, Vigili del fuoco e ambulanza

A seguito dell’urto la parte posteriore del camper si è sfondata e molte delle masserizie di vario genere che trasportava sono finite sul sedime stradale. La parte laterale è invece andata addosso a un palo della luce. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto per i rilievi di rito gli agenti della Polizia locale, oltre ai Vigili del fuoco di Seregno e i soccorritori di Seregno soccorso. La circolazione lungo via Indipendenza ha subito rallentamenti.