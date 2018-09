Diverse zone di Seregno hanno passato parte della serata al buio a causa dei lavori alla metrotranvia.

Il blackout è partito lunedì sera alle 21

Il blackout che si è verificato nella serata di lunedì, partito intorno alle 21, ha coinvolto diverse zone del centro cittadino. In molti casi si è trattato di un’interruzione di pochi minuti, in altri invece la luce è saltata per circa mezz’ora. Il problema è stato provocato da una scarica di tensione che ha riguardato una cabina di trasformazione in via Milano. Si tratta dell’area interessata dai lavori di spostamento sottoservizi commissionati da Città Metropolitana Milano per la realizzazione della Metrotranvia Parco Nord-Seregno FS.

La società: rete sottoposta a stress

“Per consentire il completamento di questi lavori particolarmente invasivi, La rete di distribuzione elettrica cittadina si trova in un assetto straordinario”. Fanno sapere da RetiPiù, società che gestisce la rete elettrica cittadina. “Tale situazione, oltre ad esporre la rete ad un maggior rischio di guasti, comporta l’esigenza di effettuare interventi tecnici di ripristino più complessi rispetto alla situazione ordinaria”. I tecnici comunque sono intervenuti immediatamente e hanno provveduto a sostituire l’apparecchiatura danneggiata nella cabina di via Milano in breve tempo.