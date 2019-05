Briosco, donna investita per strada. Elisoccorso in via Meyer.

E’ successo questa mattina

Briosco, donna investita per strada. Elisoccorso in via Meyer. Grande mobilitazione questa mattina, poco dopo le 9, a causa di un incidente stradale lungo la strada che costeggia i campi. Una donna, 50 anni, mentre stava camminando lunga la via, priva di marciapiedi, è stata investita da un’auto. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Sul posto sono subito arrivati i soccorritori della Croce bianca di Besana, gli agenti della Polizia locale ed è atterrato anche l’elisoccorso. Fortunatamente le conseguenze per la 50enne non sono state gravi; la donna sempre cosciente è stata subito soccorsa e poi portata in ospedale in ambulanza in codice giallo.