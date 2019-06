Cade una pianta in via Milano a Meda, arrivano i pompieri.

Cade una pianta e si abbatte sulla strada

Sono intervenuti i vigili del fuoco nella tarda serata di domenica 16 giugno 2019 per un grosso albero che si è abbattuto sul sedime stradale in via Milano. Fortunatamente in quel momento non stavano transitando veicoli e non ci sono stati danni a persone o cose. I pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la strada.