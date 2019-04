Camion abbatte la sbarra del passaggio a livello a Carimate. E’ successo oggi, martedì 2 aprile 2019, intorno a mezzogiorno. L’incidente sta provocando seri rallentamenti sulla linea Chiasso-Seregno-Milano.

In base a quanto riporta GiornalediComo.it dopo diversi minuti di attesa al passaggio a livello di Carimate le sbarre si sono alzate e una decina di automobilisti sono riusciti a passare al di là della ferrovia. Quando, dopo poco, le sbarre si sono nuovamente chiuse, un camion è rimasto intrappolato. Per riuscire a passare il camionista ha divelto la sbarra stessa. Sul posto è intervenuto il personale di Trenord coi suoi tecnici che sono ancora al lavoro per consentire il ripristino della circolazione dei treni.

Rallentamenti alla circolazione ferroviaria

Questo il messaggio apparso sul sito di Trenord per annunciare l’incidente e i conseguenti ritardi sulla linea Chiasso-Como-Seregno-Milano. “Possibili ritardi fino a 30 minuti a causa di un guasto ad un passaggio a livello che si è verificato nella stazione di CARIMATE. I tecnici di RFI sono al lavoro per consentire il ripristino della circolazione. Prestare attenzione ai monitor e agli annunci sonori di stazione”. CLICCA QUI per gli aggiornamenti in tempo reale.

Questa mattina un altro grave incidente

La mattinata era già stata caratterizzata da pesanti ritardi nella circolazione dei treni a causa di un gravissimo incidente avvenuto nei pressi della stazione di Arcore. Un uomo di 45 anni purtroppo ha perso la vita travolto da un treno. Le linee hanno subito ritardi fino alle 11.

