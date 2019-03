Camion della spazzatura finisce fuoristrada.

E’ successo poco fa, intorno alle 14 di giovedì 14 marzo 2019, in via Longoni, il lungo rettilineo che collega Cogliate a Barlassina. Per motivi ancora da chiarire un camion della nettezza urbana è finito con due ruote a lato della carreggiata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.