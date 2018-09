Camion si ribalta sulla SS36: rallentamenti alla circolazione in direzione Milano. Il camion di traverso lungo la Valassina nel tratto Desio Nord-Desio Sud. Al momento si viaggia su una sola corsia di marcia.

Camion si ribalta sulla SS36: traffico in aumento

Traffico in aumento sulla Valassina, nel tratto tra Desio Nord e Desio Sud, a causa di un ribaltamento di un camion carico di scarti di macelleria. Il mezzo a seguito dell’incidente, avvenuto intorno alle 13.30, si è messo di traverso occupando due delle tre corsie della SS36. Al momento quindi la circolazione è molto rallentata perché si viaggia su una sola corsia di marcia.

Due le persone coinvolte: un 29enne e un 49enne. Secondo quanto riporta l’Agenzia regionale emergenza urgenza ci sarebbe un ferito in condizioni serie – ma non in pericolo di vita. L’altra persona rimasta coinvolta invece avrebbe riportato solo lievi conseguenze. Sul posto al momento la croce bianca di Cesano e la croce argento di Limbiate.

Per agevolare il traffico sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale mentre i Vigili del Fuoco stanno operando per rimuovere il mezzo liberando la strada anche dal carico disperso dopo il ribaltamento.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI