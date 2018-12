Arrestato per furto di energia: è successo in settimana a Carate Brianza.

Da tempo aveva deciso di non pagare più le bollette dell’energia elettrica ma continuava a beneficiarne abusivamente. Un trentaduenne residente in città è stato arrestato mercoledì dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato e continuato. In seguito ad una segnalazione giunta dall’ufficio tecnico dell’Aler (l’Azienda lombarda per l’edilizia residenziale), proprietaria dell’immobile dove vive il caratese, i militari hanno rinvenuto nell’alloggio occupato dall’uomo in via Lombardia un allaccio non autorizzato.

I carabinieri sono intervenuti su segnalazione di Aler

Da quasi tre anni, ormai, come è stato poi accertato, l’inquilino, classe 1986, già noto alle forze dell’ordine – aveva cessato il contratto con la società fornitrice ma continuava a usufruire della energia elettrica per il suo appartamento tramite un cavo collegato al quadro del contatore del complesso condominiale. La scoperta del collegamento abusivo gli è costata però l’arresto.

I militari, accompagnati dagli agenti della Polizia locale, hanno provveduto così a staccare l’allaccio irregolare. Processato giovedì mattina per direttissima in Tribunale a Monza, il 32enne di Carate Brianza ha chiesto il rito abbreviato. Dovrà tornare in Aula davanti al giudice il prossimo 16 di maggio.