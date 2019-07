Carate: infortunio al Bricoman, ferita una 35enne. E’ accaduto ieri, domenica 14 luglio, nel punto vendita di via Marengo.

Carate: infortunio al Bricoman, ferita una 35enne

Una donna di 35 anni, residente a Erba, è rimasta ferita ieri all’interno del punto vendita Bricoman di via Marengo a Carate Brianza.

Tutto sarebbe successo poco dopo mezzogiorno. La donna si trovava all’interno del negozio con la famiglia quando, per cause non ancora accertate, un termosifone sarebbe scivolato da un bancale in spostamento colpendola. La 35enne è stata soccorsa dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con ambulanza e automedica.

Dopo i primi accertamenti sul posto la donna è stata trasferita all’Ospedale San Gerardo in codice giallo. Ha riportato un trauma al braccio e alla spalla ed è stata dimessa con una prognosi di 12 giorni.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei Carabinieri, intervenuti sul posto dopo la chiamata ai soccorsi. Da chiarire in particolare se la corsia del punto vendita, al momento dell’incidente, fosse chiusa per consentire lo spostamento della merce.