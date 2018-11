Censimento a Desio, coinvolte quasi 700 famiglie. È iniziato lo scorso 8 ottobre e terminerà il 20 dicembre. Casuale il campione.

Nuovo censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Per la prima volta l’Istat rileva, con un cadenza annuale e non più decennale, le principali caratteristiche della popolazione dimorante sul territorio e le sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale. Il nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni non coinvolge tutte le famiglie che vivono sul territorio italiano, ma un campione casuale di esse individuato dall’Istat. Due le modalità per la rilevazione dei dati. La prima, la cosiddetta “rilevazione areale” coinvolge 122 famiglie e prevede che il questionario sia compilato dal rilevatore Istat che raccoglierà le risposte tramite un tablet.

I rilevatori sono dipendenti del Comune

I rilevatori sono dipendenti interni del Comune di Desio e sono muniti di cartellino di riconoscimento. In caso di assenza durante la visita del rilevatore le famiglie coinvolte non potranno optare per la compilazione online, ma dovranno concordare con l’operatore un nuovo appuntamento. Il cittadino può anche decidere di compilare il questionario in Comune, su appuntamento, con l’assistenza del rilevatore. Questa fase si concluderà martedì 20 novembre.

C’è anche la compilazione online

La seconda modalità, la “rilevazione da lista», prevede l’invio di una comunicazione alle famiglie individuate dall’Istat contenente le istruzioni per la compilazione del questionario con modalità telematica. Questa fase, che si concluderà giovedì 20 dicembre, coinvolge 544 famiglie. Dopo la data del 7 novembre, se non si è ancora adempiuto a compilare il questionario, le famiglie selezionate dall’Istat possono recarsi presso l’Ufficio comunale di censimento o il Centro Comunale di rilevazione, che si trova presso i Servizi demografici (piazza Giovanni Paolo II), e essere assistiti dagli operatori comunali nella compilazione del questionario.

Disponibile una postazione con pc in Comune

È anche disponibile presso i Servizi demografici una postazione dotata di Pc con accesso ad internet per consentire al cittadino di compilare autonomamente il questionario. Questi gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Inoltre, è possibile effettuare l’intervista telefonica con gli operatori comunali chiamando i numeri telefonici: 0362/392.225 – 224 – 228. Il censimento interessa circa un milione e 400mila famiglie, per un totale di 3,5 milioni di residenti in 2.852 comuni italiani. Si ricorda che il censimento è un obbligo di legge e che sono previste sanzioni in caso di mancata compilazione del questionario.Per qualunque informazione sulle generalità dei rilevatori i cittadini possono contattare l’Ufficio comunale di censimento: 0362/392.225 – 224 – 228.