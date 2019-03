Il sinistro stradale si è verificato questa mattina, domenica 31 marzo 2019, lungo la Valassina nel tratto in direzione Nord tra le uscite di Veduggio e Nibionno.

Centra il guardrail, miracolato

L’impatto è stato violentissimo, ma nonostante la gravità dell’incidente che si è verificato questa mattina, domenica 31 marzo lungo la Valassina in direzione Nord tra le uscite di Veduggio e Nibionno, il conducente è rimasto miracolosamente illeso. L’uomo era alla guida di un furgone e ha centrato con il frontale del suo automezzo il guardrail posizionato in prossimità dell’uscita. Secondo quanto si apprende delle prime testimonianze, a bordo del veicolo c’era solo il conducente. Per lui non è stato necessario nemmeno l’intervento dei soccorritori del 118. Al momento non è chiara la dinamica dell’incidente stradale. Sul posto sono comunque intervenuti i Vigili del fuoco di Carate, i tecnici Anas e gli agenti della Polizia stradale. Per effettuare in sicurezza tutte le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo incidentato, è stato necessario interdire il transito dei veicoli in prossimità dell’uscita di Gaggio e di una corsia della Statale.