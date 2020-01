Da lunedì prossimo chiude la Polizia stradale di Seregno, tutti gli agenti saranno trasferiti nella sede di Monza.

Da lunedì chiude la Polizia stradale

Da tempo la notizia era ufficiale, adesso c’è anche una data certa: lunedì prossimo, 20 gennaio, chiude definitivamente la sede della Polizia stradale di via Messina a Seregno. Tutti gli agenti prenderanno servizio presso la Questura di Monza, nella quale è stata aperta una nuova sezione provinciale della Polstrada.

Inutile la battaglia della politica

Per salvare il distaccamento cittadino della Polizia stradale si era mossa la politica, in particolare la Lega. Anche il sindaco, Alberto Rossi, si era impegnato per scongiurare la chiusura, prevista da un decreto ministeriale del gennaio 2019 in funzione dell’istituzione della Polizia stradale di Monza Brianza.

L’iniziativa dell’onorevole Molteni

In un primo momento l’attuazione del decreto del Capo della Polizia era stata “congelata” per iniziativa dell’ex sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni del Carroccio. Ma in seguito l’iter del ministero dell’Interno è proseguito e ora arriva a conclusione.

Il sogno della Polizia ferroviaria

Dopo la soppressione della Polstrada, il Comune spera che a Seregno possa arrivare la Polizia ferroviaria per un maggiore presidio della stazione e delle zone limitrofe, un punto “caldo” della città. Di recente l’Amministrazione e Rfi, che gestisce le infrastrutture ferroviarie, hanno sottoscritto una convenzione per la riqualificazione della stazione.

Torna alla home page.