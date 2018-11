Con un’auto ariete sfondano la vetrina di una pellicceria: rubate 50 pellicce. E’ accaduto questa notte a Seveso, in via Madonna, pieno centro.

Con un’auto ariete sfondano la vetrina di una pellicceria

Intervento dei Carabinieri della compagnia di Seregno questa notte per un furto nella pellicceria “Loris” di Seveso. La chiamata alle Forze dell’ordine intorno alle tre. Sul posto, in via Madonna (pieno centro) i militari hanno trovato la vetrina dell’ingresso principale sfondata. Per riuscire nel colpo i malviventi hanno utilizzato un’auto ariete alla quale hanno fissato due assi di legno per riuscire ad entrare nel negozio.

In base alle prime informazioni dal punto vendita sevesino sono stati rubati 50 capi di pellicceria, per un bottino ancora da quantificare ma comunque molto ingente. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri.

“Sono sicuramente stati dei professionisti – hanno commentato questa mattina i titolari. Hanno agito nel cuore della notte nonostante le telecamere e l’allarme funzionante. Hanno portato via una cinquantina di capi. Soprattutto visone. Hanno persino lasciato un cartone fatto a mano che avevano riempito ma che non sono riusciti a trasportare fuori. È un duro colpo ma dobbiamo andare avanti. Peccato soprattutto perché si avvicina il periodo natalizio dove le vendite aumentano”.

Ecco le foto di questa notte e di questa mattina, quando la vetrina era già stata sostituita.

