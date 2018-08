Coniugi trovati morti in casa in un appartamento di Busto Arsizio. Si pensa ad un omicidio suicidio.

Ipotesi omicidio suicidio

I corpi di una coppia di anziani sono stati travati morti all’interno di un appartamento di Busto Arsizio, in provincia di Varese.

La moglie, era malata da tempo, e il marito per paura di perderla potrebbe aver deciso di ucciderla per poi togliersi a sua volta la vita.

Sembra inoltre che entrambi fossero in cura per combattere la depressione. Restano comunque aperte anche altre piste e sarà l’autopsia a far luce sull’esatta causa del decesso.

