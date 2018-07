Dipendente colto da malore in negozio: è gravissimo. L’uomo, un 50enne, è stato soccorso a Bovisio Masciago e trasportato in codice rosso in ospedale.

Dipendente colto da malore in negozio: è gravissimo

Si è sentito male all’interno dell’attività commerciale in cui lavora, un negozio di spedizioni postali di Corso Milano a Bovisio Masciago. E’ accaduto intorno alle 12.45: l’uomo, un 50enne italiano, è stato soccorso tempestivamente dai volontari di Seregno Soccorso e dall’automedica, arrivate sul posto in codice rosso.

Purtroppo le condizioni del 50enne sono apparse da subito molto gravi e infatti, dopo averlo stabilizzato, gli operatori del 118 sono ripartiti a sirene spiegate e in codice rosso verso l’ospedale.

SEGUONO AGGIORNAMENTI