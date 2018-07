Disagi per chi viaggia in treno e intanto i pendolari incontrano l’assessore Terzi. Alcuni iscritti al Comitato del Meratese giovedì sera hanno parlato con l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile Claudia Terzi.

Disagi per chi viaggia in treno

Ancora disagi per chi viaggia in treno questa mattina. in particolare sulla linea Chiasso-Como-Monza-Milano. Sono infatti partiti sabato e proseguiranno fino al 2 settembre i lavori di potenziamento infrastrutturale nelle stazioni di Rho, Carimate ed Albate-Camerlata, che stanno causando importanti modifiche alla circolazione per i treni delle linee di Chiasso.

In particolare, per le ripercussioni di lavori programmati lungo la linea, i treni della linea S11 sono temporaneamente limitati a Camnago Lentate.

I viaggiatori in prosecuzione verso Carimate e Como possono prendere il servizio bus sostitutivo che eccezionalmente prolungano la corsa fino a Camnago Lentate.

Le richieste dei pendolari

Intanto nella serata di giovedì 19 luglio si è tenuto un incontro tra alcuni componenti del Comitato Meratese e l’assessore regionale Claudia Terzi. In particolare riguardo ai disagi sofferti nell’ultimo anno sulla linea S8, Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi.

L’incontro con l’assessore

“Ieri sera siamo stati ricevuti dall’Assessore Claudia Terzi. Alcuni di voi erano stati informati in anticipo di questa convocazione. L’incontro è durato circa un’ora, è si è svolto in un’atmosfera positiva. Per la riunione avevamo preparato un documento con alcuni punti importanti. Ne abbiamo discusso apertamente e senza fretta, l’Assessore ha preso appunti e ci ha ascoltato con attenzione”, si legge nel post pubblicato su Facebook venerdì 20 luglio.

Il ruolo di Autority della Regione Lombardia

“Per quanto riguarda la separazione Trenord-Trenitalia, come già ormai tutti ben saprete, è una decisione presa e su cui non si tornerà indietro. L’Assessore non ha usato mezze parole nell’esprimere il suo disappunto per l’esperienza fallimentare di Trenord. Ha implicitamente ammesso che parte della colpa era della Regione Lombardia che, sotto la direzione del suo predecessore Sorte, aveva rinunciato ad esercitare un ruolo di controllo e indirizzo del servizio erogato. Ha espresso quindi chiaramente la sua volontà di riprendere questo ruolo con forza e determinazione”.

La divisione tra Trenord e Trenitalia richiederà tempo

“I nuovi contratti di servizio con Trenitalia e Trenord partiranno nel 2020, alla scadenza dell’attuale contratto e saranno ancora per affidamento diretto, con durata decennale. Prevederanno delle penali più pesanti per disservizi e conterranno anche delle clausole di recesso dal contratto. Tendenzialmente, le linee suburbane rimarranno a Trenord e le linee a più lunga percorrenza torneranno a Trenitalia. In tal caso, sulla linea linea Milano-Carnate-Lecco-Sondrio potrebbero circolare treni di entrambe le società. Tuttavia, la cosa non è stata ancora decisa nel dettaglio, e la S8 è proprio una delle linee che potrebbe andare da una parte o dall’altra. In ogni caso, si vuole preservare l’integrazione tariffaria (gli utenti avranno un solo biglietto/abbonamento, indipendentemente dalla società che eroga il servizio). E si punta ad avere omogeneità nella qualità del servizio offerto sulle varie linee. La divisione tra Trenord e Trenitalia richiederà quindi tempo”.

Miglioramenti a partire dal mese di Settembre

L’assessore ha regalato anche qualche speranza ai pendolari che ogni giorno viaggiano sui treni: “Tuttavia, l’Assessore ha ben presente la grave situazione in cui si trovano oggi gli utenti delle nostre linee e si sta cercando di rimediare in tempi brevi. E’ in corso una trattativa con Trenitalia per il prestito di materiale rotabile e personale per supplire alle mancanze di Trenord, e si dovrebbe vedere qualche miglioramento a partire già da Settembre. E’ un inizio, speriamo quindi che finalmente la nostra campagna #RiMuoviTrenord possa dirsi conclusa. Attendiamo ora che da settembre si ritorni ad un miglioramento sensibile e costante del servizio”.