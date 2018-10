Due anziani avvicinati da una donna e derubati dell’orologio. E’ successo venerdì a Varedo e sabato a Nova Milanese, vittime un pensionato di 72 anni e uno di 82. I carabinieri indagano per capire se si tratta della stessa persona

Due anziani derubati

L’ultima vittima, un pensionato di 82 anni è stato avvicinato a Nova Milanese, in via Monte Grappa. Il malcapitato è stato fermato da una donna intorno alle 11, dalla descrizione sembrerebbe una nomade di bassa statura, un po’ corpulenta, con indosso un camice bianco simile a quello di un’infermiera. Ha intrattenuto il pensionato con delle scuse, quindi è riuscita a portargli via il Rolex e a dileguarsi rapidamente salendo a bordo di una macchina scura.

Venerdì è successo a Varedo

Il giorno prima, venerdì, intorno alle 10,30 stessa scena a Varedo. Questa volta ad essere preso di mira è stato un 72enne. Una donna lo ha avvicinato con la scusa di chiedergli delle indicazioni stradali, poi ha iniziato a fargli delle avances e gli ha preso una mano tentando un approccio più audace. A quel punto il pensionato ha capito che c’era qualcosa di strano e ha ritratto il braccio ma era troppo tardi: la donna era riuscita ugualmente a sfilargli il prezioso orologio. Quando se ne è accorto era già arrivato a casa. Sconsolato, non gli è rimasto che rivolgersi ai carabinieri per segnalare l’accaduto.

I carabinieri indagano

Entrambi gli episodi sono stati denunciati alle forze dell’ordine che hanno ascoltato il racconto delle vittime e tracciato l’identikit della donna. Subito aperto le indagini per capire se in entrambi gli episodi si è trattato della stessa persona e per risalire alla sua identità.