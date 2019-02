Due arresti per droga a Limbiate e Bovisio. I carabinieri di Limbiate e Varedo hanno fermato un 21enne in un bar e un 54enne vicino alla stazione

Due arresti per droga

Sorpreso con la droga, è stato arrestato dai carabinieri. Ieri sera, giovedì 14 febbraio, i militari della stazione di Limbiate, hanno fermato un marocchino di 21 anni nell’ambito di un servizio mirato al contrasto delle sostanze stupefacenti. Gli uomini in divisa hanno perquisito il giovane, già noto alle forze dell’ordine, mentre si trovava nel bar Dei Mille. Il 21enne è stato trovato in possesso di 100 grammi hashish e 20 euro. Arrestato e condotto in carcere, questa mattina è stato processato per direttissima.

Fermato vicino alla stazione di Bovisio

Aveva appena ceduto una dose a un acquirente, i carabinieri lo hanno notato e arrestato. Mercoledì intorno alle 21 i militari della caserma di Varedo hanno fermato nei pressi della stazione un italiano di 54 anni. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Addosso e in casa aveva cocaina

Durante la perquisizione personale, i carabinieri gli hanno trovato addosso un grammo cocaina e 50 euro. I contanti erano provento dello scambio appena avvenuto. Controllato anche l’acquirente, poi segnalato come assuntore. Gli accertamenti sono proseguiti a casa del 54enne, dove i militari hanno sequestrato 15 grammi cocaina ripartita in dosi e 82 grammi della stessa sostanza stupefacente ma conservata in un unico sacchetto.