Due gravi incidenti in Brianza questa notte. Interventi a Lazzate per un’auto contro ostacolo dove sono rimasti coinvolti tre giovani. Scontro tra due auto a Limbiate questa mattina all’alba.

Due gravi incidenti in Brianza

Due gravi incidenti questa notte in Brianza. I soccorritori sono intervenuti all’una per un’auto finita contro un ostacolo a Lazzate, in via 1 maggio. Ancora da accettare le cause dello scontro, in cui sono rimasti coinvolti tre giovanissimi: si tratta di una ragazza di 21 anni e due giovani di 22 anni. Sul posto la croce rossa di Misinto e quella di Lentate, assieme ai Carabinieri della compagnia di Seregno. Due dei giovani coinvolti sono stati trasportati negli ospedale di Saronno e Garbagnate Milanese. Fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazione.

Scontro tra due auto a Limbiate

Altro grave incidente questa mattina all’alba. Intorno alle 6 a Lazzate, in via Buozzi, si è verificato uno scontro tra due auto e nell’impatto sono rimasti feriti un 26enne e un 57enne. Sul posto due ambulanze e l’auto con il medico a bordo. L’intervento è ancora in corso ma, a quanto si apprende dal sito dell’Agenzia regionale emergenza urgenza, uno dei feriti sarebbe in codice giallo, l’altro meno grave in codice verde. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della compagnia di Desio per accertare la dinamica.