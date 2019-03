Ennesimo incidente, due auto si schiantano e piombano contro la cappellina di Santa Liberata a Desio. Rovinato il muretto. Non è la prima volta che la cappellina finisce per subire dei danni in seguito ad un incidente.

Auto contro la cappellina di Santa Liberata

Lo scontro è avvenuto intorno alle 14 all’incrocio tra via Pozzo Antico e via Santa Liberata. Ancora da chiarire le cause del sinistro. A quanto risulta da una prima ricostruzione uno dei veicoli avrebbe saltato lo stop. In seguito all’urto le auto sono finite contro la cappellina. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri, allertato anche il 118. E’ rimasta ferita una 53enne trasportata in codice verde all’ospedale di Desio.

Incrocio a rischio, qualche settimana fa anche una petizione

Qualche settimana fa un doppio incidente sempre nello stesso punto, tanto che una giovane mamma rimasta coinvolta aveva lanciato una petizione on line. “Strada da chiudere?” aveva chiesto. In tanti avevano evidenziato la necessità di un provvedimento per l’incrocio dove “spesso si verificano incidenti”.