Eventi violenti, incidenti e infortuni. Diversi interventi di soccorso nella notte appena trascorsa in Brianza.

Altra notte impegnativa per i soccorritori brianzoli. Diversi gli interventi effettuati nelle ultime ore; il più serio a Monza intorno alle 2.30 quando, in viale Cesare Battisti, è stato soccorso un ragazzo di 28 anni. Il giovane, in base alle informazioni riportate dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, sarebbe rimasto ferito in seguito ad un infortunio. Sul posto si sono portate ambulanza, automedica, i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Il 28enne, dopo le prime cure, è stato trasferito all’Ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

Incidente ad Agrate Brianza

Sempre nella notte, alle 2.49, è arrivata una chiamata al 118 per un incidente stradale in via Archimede, ad Agrate Brianza. Coinvolte due auto che, per cause ancora da chiarire, si sono scontrate. Sul posto l’ambulanza proveniente da Vimercate e i Carabinieri per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Un 58enne è stato trasportato in ospedale a Vimercate in codice giallo per ulteriori esami.

Evento violento a Cesano Maderno

Infine segnaliamo un evento violento a Cesano Maderno. La croce bianca di Cesano si è portata in via Torino pochi minuti prima delle tre per un 49enne rimasto lievemente ferito in seguito a quella che Areu classifica come aggressione. L’uomo è stato portato in ospedale a Desio per ulteriori accertamenti in codice verde.