Un solo intervento questa notte da parte dei soccorritori brianzoli. Soccorsa una 19enne sulla Statale 36 per un evento violento. La giovane è stata portata in ospedale.

Evento violento sulla Statale 36: 19enne in ospedale

Una giovane di 19 anni è stata portata all’ospedale San Gerardo di Monza questa notte in seguito ad un evento violento che si è verificato sulla Statale 36. Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la giovane sarebbe stata soccorsa da ambulanza e automedica pochi minuti dopo la mezzanotte lungo la rampa di uscita di Veduggio. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto ma la 19enne, dopo le prime cure sul posto, è stata portata in ospedale in codice verde.