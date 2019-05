Si spaccia per un giudice del Tribunale e convince l’amica della compagna a versare qualche migliaia di euro per risolvere una bega legale. Imputato per truffa un 45enne, parte lesa una seregnese.

Si spaccia per un finto giudice

Racconta di essere un giudice del Tribunale e chiede alcune migliaia di euro all’amica della compagna per risolverle una faccenda legale in ordine alla separazione dal marito. I soldi, non si sa a quale titolo, sarebbero stati richiesti in cambio di lavori di ristrutturazione, in verità mai effettuati. Per truffa finisce in Tribunale, quello vero, un 45enne originario del frusinate ma residente in provincia di Cremona.

La parte offesa risiede a Seregno

La parte offesa di 57 anni risiede a Seregno e i fatti contestati risalgono al 2016. Secondo la ricostruzione della Procura di Monza, l’uomo avrebbe ricevuto in totale oltre 3.800 euro per alcuni lavori di ristrutturazione, mai effettuati, per alcune pratiche e una perizia eseguita da terzi. L’imputato avrebbe anche minacciato la seregnese di sporgere denuncia in assenza del pagamento delle prestazioni.

Imputato accusato di truffa aggravata

La presunta truffa è aggravata perché avrebbe ingenerato nella parte offesa di Seregno il timore di un pericolo immaginario. La pubblica accusa è rappresentata in aula dal vice procuratore onorario, Paola Suglia. Il processo davanti al giudice monocratico del tribunale di Monza, Giovanni Gerosa, prosegue nelle prossime settimane.